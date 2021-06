Le assenze più lunghe del Milan dall’Europa

Il Milan torna in Champions League

"L'ultima partita giocata dal Milan in Champions League risale al marzo 2014. La prossima sarà nel mese di settembre 2021. Sette anni e mezzo di assenza. Non è la prima volta che accade nella storia del Milan. Tra le assenze più lunghe c'è quella intercorsa tra il novembre 1969 e il settembre 1979.

Nel settembre 1988, dopo nove anni, riecco il Milan in Coppa dei Campioni, sul campo del Vitocha, allo stadio Gerena di Sofia: vittoria per 2-0 grazie ai gol di Virdis e Gullit. Da quel momento in poi, i rossoneri giocano ogni anno la Coppa dei Campioni fino al marzo 1991.

Dopo l'anno di stop che consente al Milan di rivincere lo Scudetto nella stagione 1991-92, altre cinque partecipazioni ininterrotte fino al dicembre 1997. Da quel momento, il Milan impiega quasi due anni per tornare in Champions League. Lo fa con Alberto Zaccheroni in panchina e con Andriy Shevchenko per la prima volta in Europa con la maglia rossonera: 0-0 a Stamford Bridge contro il Chelsea allenato da Gianluca Vialli."