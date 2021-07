Lazio, oggi l’incontro con Luis Alberto. Il Milan lo monitora

Il Milan segue con interesse l'incontro che dovrebbe andare in scena oggi tra Luis Alberto e la dirigenza della Lazio

La nuova Lazio di Sarri è ad Auronzo di Cadore per preparare al meglio la nuova stagione. L'entusiasmo dei tifosi capitolini è alle stelle soprattutto dopo l'arrivo del tecnico ex Chelsea e Napoli ma soprattutto per il ritorno a Roma di Felipe Anderson.