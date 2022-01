Alla scoperta di Marko Lazetic: Il nuovo crac rossonero

Il giovane attaccante Marko Lazetic è arrivato a Milano da pochi giorni. Scopriamolo meglio assieme.

Redazione Il Milanista

Il Milan tramite un comunicato ufficiale ha parlato del nuovo acquisto Marko Lazetic. Ecco le parole: “18 anni compiuti da meno di una settimana e un futuro di talento e di livello su cui in tanti sono pronti a scommettere. Marko Lazetić è il primo volto nuovo, in casa rossonera, del calciomercato invernale: un centravanti dal fisico imponente (192 centimetri d'altezza) che nonostante la giovane età può già vantare esperienze in Champions League ed Europa League. Nato a Belgrado il 22 gennaio 2004, il nipote di Nikola Lazetić - centrocampista visto in Italia con le maglie di Chievo, Lazio, Siena, Genoa, Livorno e Torino - sin da giovanissimo cresce nelle giovanili della Stella Rossa. Con i biancorossi brucia le tappe a livello Under, ad esempio con un esordio in UEFA Youth League a soli 15 anni contro il Bayern nel settembre 2019”.

Esordio in prima squadra

“Poco più di un anno dopo per Marko arriva l'esordio in Prima Squadra, con 14 minuti in campionato contro il Rad Belgrado, e a gennaio la Stella decide di mandarlo a farsi le ossa nella seconda divisione serba, al Grafičar. L'esperienza, di fatto la prima in una categoria maggiore, è senza dubbio positiva con 4 gol - dove spicca una bella doppietta all'ultima giornata contro il Radnički Sremska - in 14 partite, un rendimento che contribuisce al buon piazzamento (7° posto finale) della sua squadra”.

L'arrivo in rossonero

“La Stella Rossa lo richiama alla base, con Mister Stanković che vuole Lazetić come prima alternativa in attacco ai titolari Pavkov e Ben. Le presenze in questa prima parte di campionato sono ben 14, di cui solo due dal primo minuto, con il primo gol in SuperLiga serba arrivato lo scorso 16 ottobre nel successo sul Kolubara. Adesso, per un giocatore che ha bruciato diverse tappe di crescita nelle ultime stagioni, l'occasione in rossonero di poter continuare a crescere e a progredire come giocatore di talento, insieme a due compagni di alto livello e grande esperienza come Zlatan Ibrahimović e Olivier Giroud”. Questo il comunicato ufficiale del Milan.