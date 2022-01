Lo zio di Lazetic: “Ibra? è il suo idolo, ma non voglio fare paragoni”

Lo zio del neo-acquisto rossonero Lazetic ha parlato ai microfoni di Tuttosport di suo nipote e della sua nuova avventura.

Tuttosport ha intervistato lo zio di Marko Lazetic, neo-acquisto rossonero. "Per lui parlerà il campo - ha dichiarato -, io posso solo dire che si è meritato tutto. È un ragazzo nato per grandi cose. E già oggi ne ha dimostrate di straordinarie. Colgo l’occasione per ringraziare i dirigenti del Milan per una forza e professionalità incredibili: sono dei campioni anche fuori dal campo. Nessun atleta può essere paragonato a Ibra, Marko adesso avrà la possibilità di poter imparare parecchio proprio da Zlatan, il suo idolo. Marko è innamorato dello svedese. Adesso sarà un suo compagno di squadra ed avrà il privilegio di cogliere questa opportunità, con la possibilità di vivere davvero ed in prima persona il suo sogno. È il nuovo Vlahovic? Non voglio paragonarlo a nessuno. Lui è molto bravo e anche tanto giovane. Deve fare la sua strada, passo dopo passo. La maglia del Milan pesa. Ha una storia incredibile. Marko farà tutto il possibile per dimostrate il proprio talento".