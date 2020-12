MILANO – L’ex di turno è Diego Laxalt che oggi affronterà il Milan con il suo Celtic. Ecco le sue parole a Sky Sport: “Dobbiamo seguire sempre il nostro allenatore. Non stiamo ottenendo risultati positivi, ma lui sta facendo il massimo per aiutarci a farlo. Oggi dobbiamo giocare anche per lui”. E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA