La stagione del ritorno in Champions: numeri e dati lanciano il Milan

La stagione 21/22 sarà quella del ritorno del Milan in Champions League dopo 7 lunghi anni. L’ultimo turno della Serie A 2020/21 ha promosso Milan e Juventus, che si uniscono così ad Atalanta e Inter e prenderanno parte alla prossima...

La stagione 21/22 sarà quella del ritorno del Milan in Champions League dopo 7 lunghi anni. L’ultimo turno della Serie A 2020/21 ha promosso Milan e Juventus , che si uniscono così ad Atalanta e Inter e prenderanno parte alla prossima edizione della UEFA Champions League. Rossoneri e bianconeri completano il quadro delle squadre italiane che parteciperanno alla massima competizione europea per club. La Champions – come noto – porta con sé una fetta importante di ricavi per le società. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, qualora le cifre restassero le stesse delle ultime edizioni (la UEFA definirà i premi per il prossimo triennio con l’avvicinarsi della nuova stagione), la certezza sarebbero i 15,25 milioni di euro garantiti dalla partecipazione per ciascun club.

IL DATO SUI CALCIATORI - Ben noto poi come per affrontare competizioni del genere, sia importante avere calciatori di qualità e di esperienza. Degli uomini presenti in rosa sono in pochi ad aver già disputato un match della massima competizione europea. Certo, questo non deve scoraggiare gli uomini di Stefano Pioli che in più occasioni hanno saputo stupire i propri tifosi. L'obiettivo sarà presto detto: onorare al massimo la competizione e tentare, magari anche grazie ad un "buon" sorteggio, di superare la fase a gironi e accedere alla fase ad eliminazione diretta. Tutto ciò che verrebbe, di lì in avanti, sarebbe un surplus.