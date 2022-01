La sosta per ricaricare le batterie del Milan

Come fine di ogni mese, il Milan ha pubblicato sul proprio sito internet il report del mese appena concluso

Le diverse assenze in difesa hanno aperto spazi e opportunità per Matteo Gabbia e Pierre Kalulu, quest'ultimo non ha saltato un minuto a gennaio. Ottime le risposte da parte loro in una fase così delicata per la squadra. La trasferta di Venezia ha anche regalato la gioia dell'esordio in Serie A a Luca Stanga, difensore della Primavera. Dopo diversi mesi lontano dai campi, queste partite hanno restituito al Milan Ante Rebić, protagonista di alcuni spezzoni, e Davide Calabria, tornato titolare nell'ultima sfida contro la Juventus. Sugli scudi Rafael Leão, che è rientrato contro la Roma segnando il gol del 3-1, ha servito 2 assist contro lo Spezia, è andato in gol sia contro il Genoa in Coppa che contro lo Spezia.