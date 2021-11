Milan-Sassuolo, la situazione dei rossoneri a meno di 24 ore dal match

Manca sempre meno alla gara tra Milan e Sassuolo. Tra infortuni e rientri, ecco qual è la situazione dei rossoneri.

Mancano meno di 24 ore alla sfida tra Milane Sassuolo. Le due squadre vogliono far bene. I rossoneri vogliono tornare alla vittoria, dopo la sconfitta con la Fiorentina. D’altra parte i neroverdi vogliono racimolare punti per allontanarsi dal 13esimo posto in classifica. Ma facciamo il punto sulla situazione degli uomini di Pioli in vista del match.

Tra i convocati di domani mancheranno Olivier Giroud eRebic: entrambi gli attaccanti hanno rilevato un problema al flessore e non saranno disponibili per il match contro il Sassuolo. Non sarà convocato neanche Fikayo Tomori. Le condizioni fisiche del difensore sono migliorate, ma non tanto da renderlo partecipe. È molto più probabile la sua presenza nella gara contro il Genoa, in programma mercoledì sera al Marassi. Torna disponibile invece Mike Maignan. Il portiere ha recuperato in poco tempo dall’infortunio al polso ed è voglioso di riprendere il suo posto tra i pali. Tuttavia il numero 16 rossonero dovrà fare i conti con Tătărușanu: chiamato a sostituire il compagno, il rumeno ha mostrato di potersela giocare. Da Milanello fanno sapere che Maignan è clinicamente guarito e da ieri è tornato regolarmente ad allenarsi. È tornato in gruppo e ha giocato nella partitella con i compagni.

Secondo Tuttosport, domani ci sarà la possibilità di vedere titolare AlessandroFlorenzi. Dopo un infortunio al menisco che lo ha fermato per un mese e mezzo, il numero 25 rossonero è pronto a tornare in campo. Ci sono molte chance di vederlo partire dal 1’ già contro il Sassuolo. Potrebbe prendere il posto di Kalulu come terzino destro. In attacco Ibrahimovic è chiamato a stringere i denti. Il reparto è in difficoltà a causa dei molti infortuni. Per questo Pioli potrebbe pensare di dare una chance a PietroPellegri, classe 2001. Queste le parole del mister oggi in conferenza stampa: “Si farà trovare pronto, fisicamente sta bene e si è sempre allenato. Ha avuto qualche piccolo acciacco ma l'ha superato. È un ragazzo intelligente, quando sarà il momento si farà trovare pronto”.