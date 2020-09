La Repubblica – Nastasic vicino al Milan

MILANO – L’edizione odierna de “La Repubblica” è sicuro: il Milan avrebbe trovato il suo nuovo difensore centrale. Si tratta di Matija Nastasic dello Schalke 04. Il serbo, dove aver girato mezza Europa, sarebbe dunque pronto a tornare in Italia dopo aver indossato la maglia della Fiorentina. L’operazione dovrebbe concludersi in prestito con diritto di riscatto. Ma attenzione perché in queste ore è arrivata anche un’altra enorme novità in casa Milan. Nuovo ribaltone totale, sta circolando una voce pesantissima: possibile clamoroso ritorno! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA