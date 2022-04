La Primavera perde male contro la Juventus: 4 a 1

Una brutta Primavera rossonera ha perso per 4 a 1 contro i pari età della Juventus. Del giovane Capone l'unico gol del Milan

Nella giornata di ieri il Milan Primavera ha giocato contro la Juventus a Vinovo. Contro i bianconeri è arrivata una brutta sconfitta per 4 a 1. Il club di via Aldo Rossi ha pubblicato il report del match dei giovani ragazzi di mister Giunti sul proprio sito internet, acmilan.com

PRIMAVERA KO A VINOVO: 4-1 JUVE

Prestazione superiore dei bianconeri, per il Milan a segno Capone

Sconfitta per la Primavera del Milan al ritorno in campo dopo la sosta, la trasferta di Vinovo non ha portato punti e ha fatto di nuovo fermare il cammino in campionato. La Juventus si è imposta per 4-1, un verdetto negativo per i nostri ragazzi, in difficoltà fin dalle prime battute di una partita che li ha visti poco protagonisti. Sotto 0-2 dopo il primo tempo, 0-3 a inizio ripresa, il gol di Capone ha solo addolcito un passivo poi peggiorato nel finale.

Le buone notizie, oltre alla rete di Capone, sono le prove di Desplanches, Gala e Lazetić. Un peccato essere costretti a un ko dopo la vittoria casalinga contro l'Hellas Verona, l'andamento della squadra di Giunti rimane irregolare, di alti e bassi, e non permette una rincorsa fluida verso la zona Playoff, un obiettivo anche se ora a -6 nel mezzo della 26ª giornata. Nel prossimo weekend, sabato 9 aprile alle 12.30 quando al Vismara arriverà il Cagliari secondo in classifica, ci sarà un altro esame complicato da affrontare. Pomeriggio no, ma vietato mollare.

LA CRONACA

La Juve ci mette poco ad avere il predominio e attaccare: al 13' Chibozo scatta e calcia a incrociare, pallone a lato; al 16' botta di Turco e gran parata di Desplanches. Il gol è nell'aria e arriva al 23', prodotto di un'ulteriore azione offensiva avversaria: Desplanches si oppone allo spunto di Mulazzi, Chibozo è il più lesto a raccogliere la respinta corta e appoggiare oltre la riga. Ferito, il Milan ha un'ottima reazione: al 28' il tiro a giro di Gala viene ipnotizzato da Senkó con la mano di richiamo; soprattutto alla mezz'ora Nasti ha un'occasione d'oro ma, smarcato da Di Gesù, calcia addosso al portiere. Bianconeri graziati e spietati dopo qualche secondo a segnare il raddoppio: Mulazzi, da solo, serve Bonetti per il più facile dei tap-in. Doccia fredda e partita in salita a metà del tempo.

La novità di inizio ripresa è l'ingresso di Lazetić, però il copione non cambia e anzi peggiora al 51' quando Turicchia in piena area, liberato dal tacco di Chibozo, la piazza all'angolino e firma il tris. Anche in questo caso la rete subita dà una scossa ai rossoneri: al 60' rasoterra di Lazetić, si distende Senkó; al 64' lo stesso Marko libera Capone il quale di piatto, preciso, accorcia le distanze. Il Diavolo prova a crederci e inserisce forze fresche come El Hilali e Omoregbe, al 68' un lodevole Gala impegna ancora Senkó, ma i padroni di casa all'80' firmano il poker mandando la gara in archivio: Rouhi mette in mezzo, Savona colpisce. Nel finale ci provano El Hilali di potenza e Di Gesù di testa, niente da fare. Triplice fischio

Questa, al termine, l'analisi di Mister Giunti: "È stata una partita non giocata come avremmo voluto da parte nostra, sia a livello tecnico che di aggressività. I nostri avversari sono stati più bravi in questi due aspetti e hanno vinto meritatamente. Inoltre, abbiamo commesso anche errori individuali in occasione dei gol subiti che hanno consentito alla Juve di ottenere il vantaggio prima e chiudere la gara poi. Il punteggio finale ci penalizza forse oltre i nostri demeriti, tenendo anche conto che le nostre occasioni, per il pareggio (negato da due interventi miracolosi di Senkó) e per riaprire il match, le abbiamo avute ma non sfruttate come avremmo dovuto. Ora voltiamo pagina e testa alla prossima contro il Cagliari, partita che come quella di oggi richiederà ben altro tipo di approccio e di convinzione".

IL TABELLINO

JUVENTUS-MILAN 4-1

JUVENTUS (4-2-3-1): Senkó; Savona, Nzouango, Muharemović, Turicchia; Mulazzi, Omić (17'st Fiumanò), Bonetti (30'st Rouhi), Hasa (17'st Šekularac); Chibozo (36'st Strijdonck), Turco (1'st Mbangula). A disp.: Daffara, Scaglia; Citi; Doratiotto, Maressa, Solberg; Ledonne. All.: Bonatti.

MILAN (4-3-3): Desplanches; Stanga (37'st Camara), Bosisio, Obaretin, Bozzolan; Di Gesù, Tolomello (8'st Eletu), Gala; Roback (21'st Omoregbe), Nasti (1'st Lazetić), Capone (21'st El Hilali). A disp.: Nava, Pseftis; Nsiala, Piantedosi; Björklund, Foglio; Rossi. All.: Giunti.

Arbitro: Di Graci di Como.

Gol: 23' Chibozo (J), 32' Bonetti (J), 6'st Turicchia (J), 19'st Capone (M), 35'st Savona (J).

Ammoniti: 36' Nasti (M), 16'st Stanga (M), 28'st Bosisio (M).