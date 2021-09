La preview di Liverpool-Milan:

Il sito del Milan ha pubblicato la preview del match odierno dei rossoneri contro il Liverpool per l'esordio in Champions League

Redazione Il Milanista

Il Milan questa sera torna nel suo ambiente naturale: la Champions League. Un'attesa lunga ben 7 anni. Un periodo molto lungo che i rossoneri hanno trascorso, per lo più, in Europa League. Ad attendere i rossoneri c'è il Liverpool di Jurgen Klopp.

Proprio in vista del match odierno il Milan, sul proprio sito internet (acmilan.com) ha pubblicato la preview della partita di questa sera:

LIVERPOOL-MILAN: MATCH PREVIEW

Torniamo in Champions League: ecco tutto ciò che serve sapere sulla trasferta di Anfield

Sarà la prima volta dei rossoneri ad Anfield in quasi 122 anni di storia, ma Liverpool-Milan è già stata storia. Solo due i precedenti, ma in entrambi i casi Finali di Champions League. Una vittoria a testa, per i Reds nel 2005 a Istanbul e per il Diavolo nel 2007 ad Atene, con la terza affascinante sfida in campo stasera alle 21.00. I ricordi del passato lasceranno presto spazio al presente, la prima giornata del Gruppo B darà inizio al girone europeo 2021/22 e la posta in palio avrà già grande importanza: l'altra partita del girone sarà Atletico Madrid-Porto, in campo alle 21.00 al Wanda Metropolitano di Madrid.

QUI MILANELLO

Alla carica che di base accompagna il Milan per il ritorno in Champions League si aggiunge l'ottimo momento di forma in campionato. Finora percorso netto, tre successi consecutivi e primato in Serie A a punteggio pieno. Nell'ultimo weekend, dopo la sosta per le Nazionali, i rossoneri hanno battuto 2-0 la Lazio - gol di Leão e Ibrahimović - fornendo una grande prestazione a San Siro.

Proprio Zlatan, protagonista al rientro in campo domenica scorsa, sarà il grande assente per una sofferenza al tendine achilleo e rimarrà a casa a scopo precauzionale. Olivier Giroud, guarito dal Covid-19 ma non ancora al 100%, e Ante Rebić, si giocheranno il posto lasciato libero in attacco. Ancora indisponibile Rade Krunić, assente anche Tiémoué Bakayoko.