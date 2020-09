La positività di Duarte cambia i piani del Milan (e di Pioli)

MILANO – Pesa terribilmente la positività al Covid-19 di Leo Duarte sul Milan di Stefano Pioli e sul mercato. Il brasiliano, al momento, era l’unica alternativa in difesa che deve fare già a meno di Romagnoli e Musacchio, senza dimenticare che Maldini e Massara erano alla ricerca di un club per il giocatore.

URGONO RINFORZI – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “Il Corriere della Sera” la dirigenza rossonera deve (e vuole) accelerare per l’arrivo di un nuovo difensore. Il sogno è il 19enne del Saint-Etienne Wesley Fofana. Le alternative al francese sono Ajer del Celtic e Nastasic dello Schalke 04.

DERBY PER MILENKOVIC – Gli uomini mercato rossoneri avevano segnato, sotto la voce difensori, anche il giovane Milenkovic della Fiorentina. Sul serbo però si fiondata anche l’Inter che vedrebbe il viola come il sostituto ideale di Skriniar, oramai in uscita. Ma anche senza i cugini nerazzurri, il Milan è molto lontano dalle richieste della Fiorentina