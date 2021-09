La notte delle grandi occasioni: Pioli sfida Klopp e si riallaccia alla storia

L'attesa è finita: il Mila torna in Champions League e lo fa per sfidare il Liverpool di Klopp nella prima partita del girone.

Sono passati otto anni dall’ultima volta . E per tutti i tifosi rossoneri sono stati più lunghi che mai. Oggi, finalmente, il Milan torna a casa. Nella stagione del ritorno negli stadi, in quella del ritorno a San Siro dopo più di un anno di assenza causa pandemia da Coronavirus, il Milan riabbraccia il suo habitat naturale: la Champions League. Questa sera alle ore 21:00 dallo stadio Anfield di Liverpool , va in scena un classico delle grandi occasioni. È la storia e parlare e a cui oggi il popolo rossonero si riallaccia. E noi siamo pronti: è Pioli contro Klopp, è Liverpool-Milan, la sfida che annuncia ufficialmente il ritorno dei rossoneri nel calcio che conta .

I DUBBI DI STEFANO PIOLI - Stefano Pioli ha ancora qualche dubbio da sciogliere in vista della sfida di stasera al Liverpool di Jurgen Klopp. Sono in rialzo le quotazioni di Ismael Bennacer al fianco di Franck Kessie nei due di centrocampo; l'algerino, dunque, dovrebbe prendere il posto di Tonali le cui condizioni, dopo l'indisposizione avuta nella nottata di ieri, saranno valutate nella mattinata di domani.

GLI ALTRI, FRA ASSENZE E RITORNI - Inoltre torneranno titolari rispetto al match di domenica sia Kjaer (al posto di Romagnoli) che Saelemaekers (al posto di Florenzi). Come è noto, sarà assente Ibrahimovic: per sostituire lo svedese ballottaggio aperto tra Rebic e Giroud, con il croato in vantaggio sul francese. Resta infatti una carta che probabilmente Pioli vorrà giocarsi a partita in corso quella dell'ex Chelsea, abituato a palcoscenici del genere e capace, magari, di mettere a segno la zampata vincente in un momento di difficoltà. Questa dunque la probabile formazione rossonera questa sera.