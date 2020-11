La Moviola di Udinese-Milan: La Var non può intervenire.

MILANO – Come dopo ogni partita ecco La Moviola della redazione de IlMilanista.it per Udinese-Milan.

3 s.t. – Rigore per l’Udinese: neppure il tempo di tornare in campo e Di Bello assegna un calcio di rigore per l’Udinese: Pussetto, nell’area rossonera, anticipa Romagnoli e dopo un contatto l’argentino cade a terra. Di Bello non esita e concede il rigore. Il capitano del Milan tocca sia Pussetto che la palla, ma il fischietto è sicuro che il contatto sia sull’uomo e concede, senza ricorrere al Var, il rigore.

10 s.t. – Il Milan reclama per un rigore: Kessié lascia andare un bel tiro da fuori area, sulla ribattuta va Ibrahimovic che viene steso da Musso in area. Il fallo sarebbe da rigore, ma lo svedese era in fuorigioco.