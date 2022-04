La Moviola di Torino-Milan: Saelemaekers vuole rigore, ma Doveri…

Ecco la moviola di Torino-Milan, match finito 0 a 0. I rossoneri chiedono tre rigori ma Doveri...

Redazione Il Milanista

Ieri sera si è giocata, allo Stadio Olimpico Grande Torino, Torino-Milan finito 0 a 0. Ecco la moviola della partita di ieri.

13' - Theo Hernandez viene fermato in ripartenza dal granata Lukic. Per doveri è giallo. Decisione corretta.

18' - Ancora un giallo estratto da Doveri. Questa volta per Tomori che ferma in ritardo Belotti. Decisione corretta.

29' - Ricci, nella sua area di rigore, spinge da dietro Saelemaekers. Il Milan vuole il calcio di rigore. Per Doveri il fallo non c'è e lascia proseguire. La VAR in questi casi non può intervenire perché è l'arbitro che deve valutare l'entità della spinta. La decisione sembra comunque corretta perché dalle immagini sembra che il rossonero aspetti e cerchi il contatto con il granata.

30' - Giallo per Pobega per fallo su Diaz. Decisione corretta.

36' - Kalulu ferma la ripartenza di Zima. Per Doveri è giallo. Decisione corretta

48' - Contatto in area rossonera tra Theo Hernandez e Singo, con il granata che cade a terra. Per Doveri non c'è niente. Decisione corretta.

59' - Altro rigore chiesto dal Milan. Questa volta per una spinta di Singo ai danni di Theo Hernandez. Per Doveri è tutto regolare e la VAR non interviene.

80' - Giroud cade in area dopo un contatto con Lukic, Doveri lascia giocare.

90+2 - Messias chiede un calcio di rigore per fallo di Bremer. L'intervento del brasiliano è però sulla palla. Bravissimo Doveri a non cascarci.