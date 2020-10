LA MOVIOLA – Celtic-Milan: arbitraggio perfetto

MILANO – Il Milan vince e convince per appena 45 minuti. Noiosi e con il freno a mano tirato la seconda frazione di gioco dei rossoneri. C’è solo un episodio da analizzare nella nostra Moviola:

4 p.t. – Ajeti tira in porta, ma la palla colpisce Romagnoli. Gli scozzesi chiedono il rigore per fallo di mano, ma l'arbitro lascia correre – Corretta la scelta di Matej Jug: il capitano del Milan non tocca la palla. Unica nota negativa, se proprio dobbiamo trovare il pelo nell'uovo, la gestione dei cartellini nell'ultima mezz'ora: 4 su 5 negli ultimi 10 minuti di gioco.