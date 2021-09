La Lazio recupera Luiz Felipe, ma il Liverpool è in ansai per Van Dijk

Ecco le ultime sulle condizioni fisiche di alcuni avversari che il Milan affronterà nei prossimi giorni

Redazione Il Milanista

Con il match di domenica pomeriggio contro la Lazio inizia il tour de force del Milan, con la formazione rossonera impegnata sia in campionato che in Champions League.

Pioli finalmente riabbraccerà Franck Kessié dopo l'infortunio che lo ha tolto dai convocabili per le prime due sfide della stagione. Ma soprattutto tornerà in campo Zlatan Ibrahimovic che non scende in campo da maggio. Un problema al ginocchio per il quale è stato operato a giugno e ha costretto l'ex PSG a saltare l'Europeo.

La Lazio, che questo pomeriggio si è allenata a Formello, è in forte ansia per il suo bomber. Ciro Immobile infatti ha lasciato il ritiro della Nazionale campione d'Europa per un risentimento muscolare. Da Roma filtra però ottimismo per il match contro i rossoneri. Sarri, oltre all'ex Torino e Siviglia, dovrebbe aver recuperato anche Luiz Felipe. Il brasiliano aveva saltato l'ultima sfida contro lo Spezia per un problema al polpaccio. Chi invece non ci sarà è Manuel Lazzari ancora infortunato.

Mercoledì il Liverpool: dubbi per Van Dijk

Dopo il match contro la Lazio, i rossoneri voleranno in Inghilterra per affrontare il Liverpool di Jurgen Klopp. Una partita che segnerà il ritorno in Champions League del Milan dopo ben 7 anni.

I Reds però rischiano di scendere in campo senza Virgin Van Dijk. Il forte difensore olandese, al termine di Olanda-Turchia (match vinto per 6 a 2), ha accusato un piccolo dolore a seguito di un scontro di gioco. Un dolore alla caviglia che potrebbe costringere l'olandese a partire dalla panchina.

Secondo però quanto riportato da Sky Sport l'ex Southampton Klopp non sembrerebbe essere preoccupato. La botta rimediata da Van Dijk dovrebbe essere lieve e la sua presenza in campo non dovrebbe essere in dubbio. L'ultima parola però sarà del giocatore: se sentirà dolore l'ex allenatore del Borussia Dortmund lo lascerà in panchina.