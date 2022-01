La Fiorentina ufficializza Ikoné: “Qui per proseguire la mia carriera”

Ecco le parole del neoacquisto della Fiorentina Ikoné. Il francese si è presentato alla stampa manifestando la gioia di essere arrivato in Italia

Con una nota sul proprio sito internet, acffiorentina.com, la Fiorentina ha annunciato l'ingaggio di Ikoné dalla Fiorentina.

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nanitamo Jonathan Ikoné dal LOSC Lille.

Ikoné, nato a Bondy (Francia) il 2 maggio 1998, nella scorsa stagione è stato protagonista con la maglia del Lille con la quale si è laureato Campione di Francia e quest’anno ha fatto il suo esordio in Champions League segnando una rete e fornendo due assist nelle cinque apparizioni con la maglia dei transalpini. In carriera ha indossato anche le maglie di Paris Saint-Germain e Montpellier collezionando un totale di 157 presenze e 13 reti in Ligue 1. Il nuovo calciatore viola ha inoltre vestito la maglia della Nazionale Francese in 4 occasioni realizzando 1 rete.

Jonathan Ikoné indosserà la maglia numero 11 e verrà presentato alla stampa domani, martedì 4 gennaio, alle ore 11.00."

Ecco le prime parole di Ikoné riportate sul sito della Viola

CARRIERA "Ho scelto di venire qui per proseguire la mia carriera. Per migliorarmi ho scelto la Fiorentina, un nuovo capitolo dopo il Lille".

CARATTERISTICHE "Devo fare molti progressi, magari nell'ultimo passaggio, ma credo di essere un esterno veloce con la capacità di saltare l'uomo. In ogni caso sono qui per diventare ancora più forte insieme a una squadra che gioca molto bene a calcio".

MBAPPE' "Mi ha fatto gli auguri per questa nuova avventura, ci conosciamo da tempo. Da ragazzini ci separavano in allenamento per non 'sbilanciare' troppo la squadra con cui giocavamo..."

BRASIL "Il calcio è cambiato ma se devo dire chi sono i miei idoli devo dire che mi hanno sempre emozionato i brasiliani come per esempio Ronaldinho"

SAPONARA, ITALIANO E GOOGLE TRANSLATE "Mi è piaciuto in mister Italiano il modo in cui ci chiede di costruire gioco dal basso. Mi ha accolto in gruppo Saponara ma ho parlato un po' con tutti soprattutto grazie a Google Traduttore, però ora la priorità è imparare la lingua"

Il DS Pradè ha poi aggiunto: "Sono contento che 'Jorkò' come lo chiamiamo noi col suo soprannome abbia scelto Firenze. Avrà sei mesi per adattarsi al nostro gioco e alla nostra cultura e di conoscere bene la città. E' stato un trasferimento che volevamo fortemente, condiviso da tutte le parti e che grazie anche agli investimenti del Presidente Commisso è stato possibile. Tecnicamente è un giocatore moderno con caratteristiche adatte al nostro allenatore. Siamo contenti di chi sta giocando in quelle zone di campo fino a questo momento, ma con lui abbiamo anche energie nuove".