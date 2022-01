Di Marzio: “Kulusevski al Milan solo se c’è un obbligo di riscatto”

Il noto esperto di mercato per Sky Sport Gianluca Di Marzio ha parlato del possibile affare Kulusevski per il Milan

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato il noto giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio che sul possibile affare tra il Milan e la Juventus per Dejan Kulusevski ha detto: "Sembra non rientrare più nei pieni di Allegri e della società. C'è che lo prenderebbe in prestito col diritto e si è parlato del Milan in giornata, ma la Juventus non aprirebbe al prestito con diritto in Italia, anche per non rinforzare il Milan. La Juve aprirebbe a questo tipo di soluzione più per l'estero, però da capire il futuro di Kulusevski nei prossimi giorni". Queste le parole del noto giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio che ha parlato ai microfoni di Sky Sport sul possibile affare tra il Milan e la Juventus per Dejan Kulusevski.