Krunic via a gennaio. Ma a una condizione

MILANO – Il futuro di Rade Krunic potrebbe essere lontano dal Milan. Stefano Pioli infatti non è pienamente soddisfatto del rendimento del bosniaco e per questo avrebbe dato il via libera a Maldini e Massara di cederlo. Gli uomini mercato rossoneri, che in estate avevano rifiutato l’offerta del Friburgo, sono pronti a salutare l’ex Empoli solo dopo aver preso un nuovo mediano. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<