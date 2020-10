MILANO – Nelle probabili formazioni, in vista del match dei rossoneri contro il Celtic, tutti erano sicuri che Stefano Pioli avrebbe schierato titolare Brahim Diaz al posto dell’infortunato Hakan Calhanoglu. Invece l’ex Fiorentina ha sorpreso tutti mettendo alle spalle di Ibrahimovic Rade Krunic. Una scelta imprevista ma, alla fine vincente visto che il bosniaco ha trovato anche la sua prima rete in rossonero. Pioli ha così una freccia in più al suo arco.