Krunic: “Rientrare in campo, a San Siro, in una serata speciale” [FOTO]

Un recupero importante per il Milan, specialmente in un momento in cui Pioli è alle prese con molti assenti, soprattutto nel reparto avanzato. Con Origi e Rebic ancora ai box il tecnico rossonero per far rifiatare Giroud ha schierato De Ketelaere da prima punta nel 4-2-3-1. Il recupero di Krunic è un'ottima notizia per Pioli che al 78' lo ha mandato in campo al posto di Bennacer per fargli riassaggiare il campo.