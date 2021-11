Maldini guarda al mercato: occhi in Francia e Germania

Il direttore sportivo rossonero Paolo Maldini ha il mirino puntato sul mercato di riparazione. Ecco le novità.

Redazione Il Milanista

Dalle parti di Milanello Paolo Maldini non ha mai smesso di lavorare al Milan del futuro. Il direttore sportivo rossonero sta valutando attentamente tutte le varie occasioni che il mercato può offrire. La bandiera nonché attuale massimo dirigente rossonero sta facendo delle attente valutazioni a riguardo. Lui e Massara sono alla ricerca di nuovi talenti da lanciare e di profili in grado di dare quel qualcosa in più alla rosa di Stefano Pioli.

Piace un attaccante che milita in Francia

Il nuovo nome sul taccuino di Paolo Maldini è un giovanissimo giocatore dell'Angers. Mohamed-Ali Cho. Attaccante 2004 che in questa prima parte di stagione sta stupendo tutti in Ligue 1. La punta centrale francese di 17 anni è nato in Francia da padre ivoriano e madre marocchina e su di lui ha messo gli occhi ora la società rossonera. ha una grande facilità nel saltare l’avversario. Le sue qualità sono quelle che forse oggi mancano al Milan. Un giocatore in grado di saltare sistematicamente l'uomo e creare superiorità numerica in zona offensiva serve e Cho può essere il profilo giusto. Sicuramente da prendere subito prima che il suo prezzo lieviti a dismisura.

Paolo Maldini punta un altro giovane

Il direttore sportivo rossonero ha nel mirino un altro giovane. In questo caso si tratta di Kouadio Koné, mediano classe 2001 in forza al Borussia M’gladbach. Sul giocatore è forte l'interesse anche di un'altra squadra italiana. La vecchia signora starebbe infatti pensando a lui per rinforzare il centrocampo bianconero. Cherubini dovrà però fare i conti con Paolo Maldini che al momento avrà sicuramente argomenti più allettanti di quelli del nuovo direttore sportivo bianconero. Secondo il quotidiano torinese Tuttosport il Milan è molto interessato a Konè e le prossime settimane potrebbero essere decisive per un possibile affondo sul giocatore classe 2001 che milita in Germania.