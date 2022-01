Si riapre la pista Kolo Muani? Ecco l’indizio!

Il futuro di Kolo Muani è sempre di più un rebus. L'attaccante del Nantes non ha ancora preso la decisione sul proprio futuro.

Concretamente i margini per far si che Randal Kolo Muani rinnovi il suo contratto con il Nantes sono quasi pari a zero. Il giocatore francese ha rifiutato tutte le proposte di rinnovo ed il suo futuro sembra essere lontano dalla Ligue1. Le offerte pervenute all'entourage del giocatore sono tante e sono da tutti i top 5 campionati europei. Club della Premier League, Bundesliga e Serie A lo vogliono. In Italia la squadra più interessata ad acquistarlo è stata il Milan che a tratti pareva essere addirittura il club più accreditato a metterlo sotto contratto.

Randal Kolo Muani nelle scorse settimane ha sciolto però tutti i suoi dubbi relativi al campionato in cui vorrebbe giocare. Secondo fonti vicine al giocatore, il forte attaccante francese avrebbe dato mandato al suo procuratore di trovargli una sistemazione in Bundelsiga. In Germania il club più vicino al giocatore è l'Eintracht Francoforte. La squadra tedesca non ha però trovato per ora nessun accordo con il Nantes per prelevare Kolo Muani a gennaio. Le altre squadre interessate al giocatore in Germania sono Herta Berlino e Friburgo. In Inghilterra, invece, sarebbe il Watford ad aver manifestato il maggiore interesse per il ragazzo classe '98 natio di Bondy.