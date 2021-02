Klose: “Se il Milan dà a Pioli possibilità di lavorare a lungo, sarà vincente”

MILANO – Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Miroslav Klose, ex attaccante e attuale vice allenatore al Bayern Monaco, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan di Stefano Pioli. L’ex Lazio si è anche sbilanciato su quella che era stata la trattativa rossonera per provare a portare sulla panchina di Milanello, Ralf Rangick: “Non so se fra il Milan e Rangnick ci sia effettivamente stato qualcosa. Io posso dire che Pioli è molto bravo: è onesto, è umano, è completo. Migliora i giocatori. Ha semplicemente bisogno di tempo. Deve conoscere i giocatori e loro devono conoscere lui. Che cosa pretende l’allenatore in allenamento? Che cosa i giocatori? Serve tempo. Se il Milan darà a Pioli la possibilità di lavorare a lungo, allora sarà vincente. La squadra può anche vincere lo scudetto”.

Insomma, anche Miro Klose sembra avere le idee chiare sul tecnico del Milan e sul gruppo che si è venuto a creare. Ora però la testa dei rossoneri è già alla prossima sfida di campionato contro il Crotone, che si disputerà domenica pomeriggio alle 15 proprio a San Siro. Samuel Di Carmine è uno degli ultimi acquisti di gennaio del Crotone. La squadra calabrese, nel prossimo match, incontrerà il Milan a San Siro. Queste sono state proprio le sue parole a proposito della gara di domenica: “Gara difficile, il Milan è pieno di campioni e primo in classifica, ma dobbiamo andare lì senza paura, spensierati, seguendo e facendo quello che il mister ci dirà di fare”-

Probabili Formazioni Milan-Crotone

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemakers, Rebic, Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

Crotone (3-5-2):Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pedro Pereira, Ounas, Benali, Zanellato, Reca; Di Carmine, Simy.

Orario e dove vedere Milan-Crotone

Milan-Crotone si giocherà Domenica 07 Febbraio alle 15:00 allo Stadio San Siro. La partita sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da Sky e Now TV.