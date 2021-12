Klopp a Mediaset: “Volevamo vincere. Ibra? Credo sia matto…”

Le dichiarazioni rilasciate nel post-partita della sfida fra il Milan di Stefano Pioli ed il Liverpool di Jurgen Klopp.

Ultima partita della fase a gironi di Champions League andata in scena in quel di San Siro. A sfidarsi il Milan di Stefano Pioli ed il Liverpool di Jurgen Klopp. Queste le dichiarazioni rilasciate nel post partita da Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool.

GRANDE SERATA PER IL LIVERPOOL - "Sì è stato così. Volevamo giocare e vincere questa partita. La formazione è stata una sorpresa per molti ma sono molto contento della prestazione dei ragazzi. Sono orgoglioso della squadra e del cuore che ha messo nella gara, abbiamo giocato bene e siamo stati disciplinati in campo"

SU ZLATAN IBRAHIMOVIC - "Ho un incredibile rispetto per Ibrahimovic. Bisogna essere matti per giocare a questo livello a 40 anni ma non se ti chiami Ibrahimovic. Ha provato a fare la sua partita ma la difesa ha retto bene. La sua carriera incredibile parla per lui"