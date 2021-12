Milan-Liverpool, Klopp: “Ibra grande giocatore. Non vedo l’ora sia domani”

L’allenatore dei Reds ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Champions. Ecco le sue dichiarazioni.

Redazione Il Milanista

Domani sera a San Siro è in programma la sfida tra Milan e Liverpool. Gli inglesi sono già sicuri del passaggio del turno, grazie al primo posto in classifica. Diversa la situazione dei rossoneri. Gli uomini di Piolisono al terzo posto con 4 punti, ma potrebbero ancora qualificarsi agli ottavi di Champions League. L’allenatore Jurgen Klopp ha preso la parola durante la conferenza stampa in vista del match. Inizia parlando di turnover: “Chiaramente bisogna far girare i calciatori. Faremo dei cambiamenti, perché bisogna dare delle energie fresche in campo per poter fare una bella partita”. Sulla presenza di Salah: “Non posso cambiarli tutti, dovremo pur sempre mettere undici giocatori in squadra. Vedremo, bisogna capire anche la situazione, bisogna far girare i calciatori e far sì di mettere in campo la squadra migliore”.

L’allenatore ha anche parlato del rinnovo dell’attaccante: “Ne stiamo parlando, per quanto riguarda il prolungamento di un contratto non si fa in quattro e quattr’otto attorno a un caffè. Posso dire in poco a livello pubblico, magari le sue parole nell’intervista in arabo sono state interpretate male, però lui sta bene e io sono contento. Serve tempo”. Sulla necessità di trattenerlo: “Dovremo parlarne, le cose si fanno anche in modo spontaneo. Oggi abbiamo tanti infortuni, ma accade a tutti. Devo dire che magari finora Firmino e Mané hanno giocato un po’ meno, ci sono tante rotazioni che possiamo fare e Salah ha mostrato delle cose fantastiche in queste stagioni”.

Sui recuperi in vista: “Sono nelle mani dei dottori, non posso anticipare nulla. Devo accettare le decisioni e quella che è la realtà. Abbiamo giocatori che sono fuori da qualche partita. Dobbiamo capire come gestirli al meglio. Ci sono cinque cambi, questo è anche utile per far ruotare i calciatori”. Sulla squadra: “Stiamo bene insieme, lavoriamo bene insieme, ognuno rispetta il suo ruolo e penso che siamo maturati. Tutti i calciatori devono sentirsi indispensabili al club e questo fa parte del mio lavoro. Loro devono allenarsi bene, poi spetta a me decidere i titolari e i subentranti. Dobbiamo fare le cose necessarie per affrontare la partita con la giusta intensità. Ci sono molti giovani giocatori di qualità, bei prospetti: siamo molto contenti di questo. Ne abbiamo diversi, domani a Milano verranno altri giovani con noi: vediamo se giocheranno o meno".

Conclude parlando del Milan: "Ibrahimovic è un gran giocatore. Non vedo l'ora di giocare a San Siro, è la prima volta per me. Non è la prima che giochiamo contro Ibra, sarà una partita per grandissimi giocatori".