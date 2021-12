Klopp: “Milan? Mi piace il progetto. Senza Europa faranno bene in Serie A”

Ecco le parole di Jurgen Klopp in conferenza stampa dopo la vittoria per 2 a 1 sul Milan, nell'ultima giornata dei gironi di Champions

Redazione Il Milanista

"Non penso all'orgoglio di solito, perché mi aspetto sempre il meglio, ma stasera abbiamo fatto una prestazione incredibile. È stata una bellissima partita, nonostante i tanti cambi: i ragazzi hanno dimostrato di essere ottimi calciatori. È incredibile aver vinto tutte le partite, è un altro capitolo nella storia di questo fantastico gruppo di giocatori. Non è un premio: è qualcosa di bello da avere sicuramente, ma contava il passaggio del gruppo e dobbiamo guardare avanti". Inizia così la conferenza stampa di Jurgen Klopp dopo la vittoria, la sesta in altrettante partite, per 2 a 1 nella sesta e ultima partita dei gironi di Champions Leauge.

Che partita ha fatto Morton? - "Giocare a quell'età per un club come il Liverpool, in una partita così, con una prestazione così... Non entusiasmiamoci ma è stato favoloso. Ed è stato un piacere vederlo giocare, la conoscenza calcistica che ha dimostrato stasera è eccezionale. Tatticamente è ad altissimo livello, hai tutto, dalla tecnica alla capacità di leggere bene la partita. Inoltre ha difeso in maniera eccezionale, come tutti gli altri ragazzi, a partire da Oxlade-Chamberlain e Minamino".

Cosa si è detto con Ibrahimovic? - "L'ho incontrato nel tunnel, ci siamo stretti la mano e non ci siamo detti granché: non penso sia una storia così importante".

Il Milan meritava di chiudere all'ultimo posto? - "Mi piace il loro progetto, è un bel mix di giovani ed esperti. Al momento hanno tanti infortuni e questo dispiace ovviamente, ma è molto interessante quello che potranno fare nei prossimi anni. Nessuno in questo gruppo meritava di finire ultimo, magari potrà aiutarli la possibilità di concentrarsi sulla Serie A, senza le interruzioni del calcio europeo, per centrare i suoi obiettivi in campionato".