Klopp: “Ancelotti è eccezionale. L’Everton è davvero forte”

MILANO – Nella giornata di ieri Carlo Ancelotti ha ricevuto molti elogi da parte di Jurgen Klopp, durante la conferenza stampa alla vigilia del derby tra Everton e Liverpool. Il tecnico dei Reds ha poi continuato ad elogiare l’ex Milan e Real Madrid ai microfoni della BBC: “È piuttosto chiaro che abbiano fatto dei buoni affari quest’estate, mentre Ancelotti è un allenatore eccezionale. Se ha il tempo e le risorse per costruire qualcosa, ci riesce. E così ha fatto anche all’Everton… La sua squadra sembra davvero forte. Mi piacerebbe parlarne in altri termini, ma non è possibile. Sono dei nostri concorrenti così come tante altre squadre. Molti club di Premier si sono rinforzati lavorando bene sul mercato e migliorando i propri organici“.