Klopp a Sky: “Ibra una leggenda. In campo chi ha fame”

Ecco le parole del tecnico del Liverpool Klopp ai microfoni di Sky nel prepartita di Milan-Liverpool, ultima giornata dei gironi di Champions

Sulla formazione: "Abbiamo cambiato un po', stiamo giocando tanto, quindi dobbiamo fare delle rotazioni. Qualcuno non sta bene e non l'ho portato. Non possono giocare sempre gli stessi giocatori. Voglio mettere in campo giocatori che hanno fame".