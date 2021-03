Klinsmann sullo Scudetto: “Non vedo squadre che possano riprendere l’Inter”

MILANO – Al termine di quest’ultima sosta stagionale per le Nazionali, entreremo nella parte finale del campionato, con le ultime dieci giornate. Nel prossimo turno il Milan ospiterà a San Siro la Sampdoria, nella sfida in programma sabato 3 aprile alle ore 12.30. La squadra di Stefano Pioli è chiamata a dare continuità alla vittoria ottenuta domenica scorsa a Firenze, per difendere il proprio piazzamento Champions e per non perdere di vista l’Inter che, dal canto suo, ha già sei punti di vantaggio e una partita da recuperare. Secondo Jurgen Klinsmann,, ex attaccante nerazzurro oggi commentatore negli Stati Uniti, sarà proprio la banda Conte ad aggiudicarsi lo Scudetto. Di seguito, le sue dichiarazioni ai microfoni del quotidiano La Gazzetta dello Sport.

LE SUE PAROLE – “Credo che ormai si sia capito che il Tricolore quest’anno lo vince l’Inter. Qui negli Stati Uniti faccio il commentatore e non perdo neppure una partita della squadra nerazzurra. Parlo spesso con Alessandro Del Piero, scherziamo di continuo. Lo avevo avvertito già a dicembre. Il giorno dopo l’eliminazione dai gironi di Champions League, avevo detto ad Ale che da quel momento il campionato sarebbe stato roba dell’Inter. Troppo grande il vantaggio di avere un solo obiettivo e una settimana intera per potersi concentrare e per poter preparare ogni partita. Poi c’è anche un altro importante indicatore: io credo molto nel linguaggio del corpo. Guardate come si muovono i calciatori di Antonio Conte, come esultano, come si comportano in campo. Quel linguaggio dice tutto, si capisce che c’è un gruppo molto unito e determinato, fatto di giocatori che non mollano mai e che viaggiano sulle ali dell’entusiasmo. L’unico rischio può essere quello di rilassarsi un po’, ma non credo che la squadra commetta questo errore. Onestamente, non vedo altre squadre che possano rimontare”.