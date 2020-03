Kjear: “Genoa? Si mettono chiusi dietro e ripartono in contropiede e hanno giocatori di qualità”

MILANO – Simon Kjaer ha parlato ai microfoni di Milan TV della sfida contro il Genoa e in particolar modo di Lasse Schone: “Sarà una partita difficile, perchè loro si stanno giocando la salvezza. Io conosco i giocatori danesi che giocano là molto bene, loro non sono una squadra facile da affrontare. Si mettono chiusi dietro e ripartono in contropiede e hanno giocatori di qualità. Non dobbiamo concedere punizioni stupide da fuori area, perchè Schone le batte molto bene. Dobbiamo vincere, non c’è altro da fare”.