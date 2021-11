Milan, Kjaer sarà presente alla premiazione del Pallone d’Oro

Il difensore rossonero sarà presente alla premiazione del Pallone d’Oro, in programma questa sera a Parigi.

Redazione Il Milanista

Questa sera ci sarà la consegna del Pallone d’Oro 2021. Al Theatre du Chatelet di Parigi è tutto pronto per l’inizio della 65esima edizione del trofeo. È ormai quasi certa la vittoria di Leo Messi. Per l’attaccante argentino questo sarebbe il 7 trofeo. Messi ha battuto la concorrenza spietata degli avversari. Non ha ottenuto il riconoscimento Lewandowski, che lo avrebbe meritato già lo scorso anno. Battuto anche Jorginho, che con il Chelsea ha vinto in pochi mesi Champions League e Supercoppa. Altro giocatore dato per favorito era Benzema. L’attaccante ha vissuto un anno fantastico al Real Madrid e con la Francia ha vinto la Nations League. Ma nulla da fare, ancora una volta a trionfare è l’attaccante argentino.

Nella lista dei 30 candidati finali c’erano sono cinque italiani: Donnarumma, Chiellini, Bonucci, Barella e Jorginho. Quest’ultimo è l’unico tra gli azzurri che ha più chance di essere almeno sul podio. La stagione praticamente perfetta, culminata con la vittoria dell’Europeo, non è servita però a fargli vincere il trofeo principale. Rimane l’amaro in bocca per i protagonisti e vincitori dell’Europeo, che possono comunque consolarsi con la candidatura.

Questa sera alla premiazione ci sarà anche un giocatore rossonero. Secondo quanto ha riferito Sky, Simon Kjaer si è allenato questa mattina a Milanello, per poi partire alla volta di Parigi. Ha lasciato il Centro Sportivo di Carnago per andare all’aeroporto di Malpensa. Il difensore centrale infatti fa parte della lista dei 30 canditati alla vittoria del Pallone d’Oro. In questa prima parte di stagione il difensore ha preso parte a 10 partite di Serie A e 3 di Champions League, mettendo in mostra le sue qualità. Troppo poco però per poter vincere il maggior riconoscimento per un giocatore.