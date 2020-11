MILANO – Tra i migliori in campo nell’ultimo match del Milan, quello contro il Verona, senza ombra di dubbio c’è Simon Kajer. Il danese si è messo in evidenza con una prestazione importante. Non solo come centrale, ma anche come registra arretrato: l’ex Siviglia e Roma infatti ha giocato ben 87 pallone durante la partita e, tra i22 in campo, nessuno ne giocati di più.