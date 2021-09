Kjaer, contratto in scadenza a giugno. Milan che fai?

Il Milan incontrerà nei prossimi giorni l'agente di Simon Kjaer per capire se esistono i margini per una trattativa per il rinnovo

Redazione Il Milanista

Il Milan sembra non aver imparato dai proprio errori. La dirigenza rossonera infatti, dopo aver perso a parametro zero, Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu (passati rispettivamente a Paris Saint Germain e Inter) ha continuato a prendere tempo per le trattative inerenti a rinnovi.

A prova di ciò l'affaire Kessié. L'ivoriano ha presentato, tramite il suo agente, richieste molto alte per il rinnovo di contratto: 8 milioni di euro a stagione. Una cifra decisamente fuori dai piani (e dal budget) del Milan che si è fermata a 6.5 milioni di euro all'anno. E ora il Paris Saint Germain di Neymar, Messi e Mbappè sarebbe pronto a ingaggiare il centrocampista ivoriano già a gennaio. In questa vicenda sarà decisiva la sua volontà di finire la stagione all'ombra del Duomo (con la speranza di Maldini e Massara di avere più tempo per trovare un accordo che soddisfi tutti).

Ma il contratto dell'ex Atalanta e Cesena non è l'unico in scadenza. Tralasciando i prestiti con diritto di riscatto di Alessandro Florenzi, Pietro Pellegri e di Junior Messias in casa Milan ci sono altre situazioni da monitorare.

Nel 2022 infatti sono molti i contratti in scadenza e l'unico ad aver rinnovato, al momento, è Davide Calabria. Restano ancora aperte le situazioni relative ad Alessio Romagnoli, Andrea Conti e Simon Kjaer.

L'ex Capitano ha fatto sapere da tempo che non intende rinnovare il proprio patto con il Diavolo: non solo per motivi economici ma anche perché il numero 13 non avrebbe gradito la perdita della fascia di capitano e la retrocessione in panchina. Il terzino ex Atalanta e Parma è fuori dai progetti della dirigenza rossonera e a gennaio si proverà a piazzarlo. Diversa è invece la situazione relativa al centrale ex Palermo e Siviglia.

Il danese è al centro del progetto di Stefano Pioli e da quando è al Milan le sue prestazioni sono nettamente migliorate, diventando leader della retroguardia. Maldini e Massara vorrebbero rinnovare il contratto per altri due anni, ma è fondamentale accelerare sulla trattativa per non rischiare di perdere anche il classe '88.

Nelle prossime settimane è infatti previsto un colloquio con l'agente di Kjaer per capire se ci sia o meno l'intenzione di rinnovare il contratto dell'ex Roma e Palermo.