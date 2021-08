Kinsella: “Ziyech ha avuto problemi con Tuchel”. E su Bakayoko

Il noto giornalista inglese di Goal.com Nizaar Kinsella ha commentato a calciomercato.it i rumors su Ziyech e Bakayoko

E proprio nella formazione dei Blues, campione d'Europa, gioca un altro possibile obiettivo della dirigenza rossonera Hakim Ziyech. A commentare l'interesse di Paolo Maldini e Frederic Massara per i due giocatori di Thomas Tuchel, ex allenatore del PSG, è intervenuto, ai microfoni di calciomercato.it, il noto giornalista di Goal.com Nizaar Kinsella. Ecco le sue parole: "Ziyech è complicato, il Chelsea non lo vuole perdere a pochi soldi, ha avuto dei problemi con Tuchel ma ha tanti anni di contratto. Anche se provi a darlo in prestito servono comunque soldi per il prestito oneroso, il Milan è più probabile che riprenda Bakayoko. Ha un solo anno di contratto, vuole andare via e non rinnovare, sta spingendo per tornare rossonero”.