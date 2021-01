Kinsella: “Tomori? Giocatore molto veloce. Al Milan dovrebbe arrivare in prestito”

MILANO – Maldini e Massara, nelle prossime ore, dovranno decidere se chiudere per Simakan o puntare un altro obiettivo. Il francese, come è noto si è infortunato nell’ultimo match dello Strasburgo, e dovrà stare lontano dai campi per 2/3 mesi. Le alternative al classe 2000 non mancano: Matteo Lovato dell’Hellas Verona, Kristoffer Ajer del Celtic, Fikayo Tomori del Chelsea. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ai microfoni di Sky, il Milan avrebbe già bloccato il canadese naturalizzato inglese. Per avere maggiori informazioni sul classe ’97, ai microfoni di MilanNews.it è intervenuto il corrispondente per il portale Goal.com per il Chelsea Nizaar Kinsella. Ecco cosa ha detto in merito al nuovo obiettivo che Maldini e Massara vogliono regalare al tecnico rossonero Stefano Pioli.

Cosa ci può dire dell’interesse del Milan per Tomori? Su che tipo di operazione stanno lavorando i due club? “Dovrebbe trattarsi di un prestito secco, Lampard non vuole affatto perderlo definitivamente. Magari una buona offerta potrebbe far vacillare il Chelsea, ma credo che sia molto difficile. I Blues sarebbero contenti di cederlo in prestito: credono molto in lui ma attualmente ci sono davvero tanti difensori centrali in rosa“.

Tomori è un ragazzo giovane e talentuoso, ma probabilmente non tutti lo conoscono. Può raccontarci in breve che giocatore è? "Tomori non è particolarmente roccioso ma è incredibilmente veloce e un giocatore abile nei passaggi. Tecnicamente è molto dotato e può giocare sia in una difesa a tre che in una difesa a quattro. Può essere anche adattato come terzino destro ma sicuramente non è il ruolo migliore per lui. Prima di arrivare al Chelsea la scorsa stagione è stato il giocatore dell'anno al Derby County. All'inizio ha giocato molto ma dopo una brutta prestazione contro il Bournemouth non è stato più utilizzato".