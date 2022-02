Barcellona su Kessie? Ecco la verità sulla possibile trattativa

Franck Kessie lascerà molto probabilmente il Milan a fine stagione. Il Barcellona resta in corsa per l'ivoriano

Redazione Il Milanista

Il Milan e Franck Kessie si diranno probabilmente addio a fine stagione. Troppo il gap tra la domanda degli entourage del giocatore ex Atalanta e Cesena a l'offerta della società di via Aldo Rossi.

I tifosi si sono già schierati

I tifosi del Milan hanno già deciso da che parte stare. Nel corso della partita vinta contro la Sampdoria si sono schierati contro il giocatore ivoriano. Si sono sentiti molti fischi al suo ingresso in campo. Stefano Pioli ci ha tenuto a dire che ciò che è successo non fa bene al Milan dal momento che Kessie fino a fine stagione giocherà ancora per i rossoneri e anche dalle sue prestazioni passerà la conquista o meno dello Scudetto.

Il Barcellona ci prova per lui

“Il Barcellona è in contatto con il suo agente da dicembre, e lo aspettano. Kessié non ha ancora fatto la sua scelta definitiva. Situazione ancora aperta, anche altri club interessati”. Questo il pensiero del noto esperto di mercato Fabrizio Romano in merito al possibile addio di Franck Kessie al Milan e di un possibile interessamento da parte del Barcellona per lui.

Non solo i blaugrana su Kessie

Sul giocatore ivoriano ci sono altre squadre oltre al Barcellona. Juventus, Inter, Real Madrid e Paris Saint Germain sono solo alcuni dei club che fanno sul serio per lui. Proprio per questo motivo Kessie ha preso tempo con il Barcellona. Vuol prendere in considerazione tutte le proposte che gli verranno sottoposte. Solo dopo averle vagliate tutte prenderà una decisione. La sensazione è che la possibilità che rimanga a Milanello sia quasi pari allo zero. Ancora pochi mesi e sapremo il futuro di Frank Kessie dunque...Da qui a fine stagione dovrà però fare di tutto per riportare a Milanello uno Scudetto che manca ormai da troppo tempo.

Di Sergio Poli