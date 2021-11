Milan, con Kessie non si risolve: il sostituto ce l’hai in casa

Molto difficile ormai trovare un'accordo con Franck Kessie. Le due parti sono distanti. Ma in casa Milan c'è gia un sostituto

Come viene riportato da Tuttosport , il Milan starebbe pensando di sostituire Franck Kessie , che difficilmente rinnoverà, con Tommaso Pobega. La trattativa con l'ivoriano ancora non decolla, nonostante i numerosi contatti tra le due parti. La richiesta di rinnovo dell'agente del calciatore è di gran lunga più alta dell'offerta della dirigenza rossonera. Tommaso Pobega è in prestito al Torino , ed è già di proprietà rossonera. Il centrocampista sta facendo vedere ottime cose e sta avendo una crescita esponenziale. Il Milan ha sempre creduto nel talento del centrocampista, tanto da girarlo solo in prestito secco alla formazione granata.

Pobega è preciso in fase di costruzione e molto abile negli inserimenti in area avversaria. Il calciatore infatti in questo avvio di stagione ha trovato la via del goal per 2 volte in 9 presenze in Serie A. Nella passata stagione ha realizzato 6 goal e 3 assist in 20 partite di campionato, con la maglia dello Spezia. Il Milan e Stefano Pioli si sfregano le mani, sapendo che la prossima stagione avranno in rosa un centrocampista più maturo e consapevole delle proprie qualità. Inoltre se il calciatore dovesse prendere il posto di Franck Kessie, percepirà sicuramente uno stipendio minore. Pobega potrebbe essere il nome giusto per rafforzare la mediana rossonera, anche se con caratteristiche differenti all'ivoriano.