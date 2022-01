Kessie in uscita? Il Milan vira deciso su Renato Sanches

Franck Kessie è sempre più lontano dal Milan. Il suo futuro sarà lontano da Milanello e la società lo ha capito.

Rendendosi conto di aver ormai poca voce in capitolo per quanto riguardo il futuro di Franck Kessie, il Milan avrebbe virato con decisione su Renato Sanches. Il giocatore di proprietà del Lille sarebbe considerato il giusto sostituto del mediano ex Atalanta e Cesena. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, il giocatore ex Bayern Monaco sarebbe il preferito di Paolo Maldini e Massara. Renato Sanches approverebbe la destinazione Milan. Milan che è già in trattativa con il Lille per Sven Botman e che potrebbe chiedere uno sconto per portare a Milano entrambi. Per il possibile doppio colpo dal Lille targato Botman-Renato Sanches bisognerà però aspettare la fine della stagione in corso. La formazione francese non vuole infatti privarsi dei due visto che dovrà onorare sia gli ottavi di Champions League che la seconda parte di Ligue 1 di cui il Lille è ancora la squadra detentrice del titolo.