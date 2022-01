Dall’Inghilterra sono sicuri: il Tottenham ha pronta un’offerta per Kessie!

Il mercato invernale chiuderà tra una decina di giorni ma i tifosi del Milan non possono stare tranquilli: ecco perchè.

Paolo Maldini e Massara sono concentrati sul mercato in entrata. Tuttavia dovranno guardarsi bene le spalle da alcune offerte che potrebbero arrivare da qui a breve per qualche pedina fondamentale di Stefano Pioli. Il pensiero del Milan è quello di mantenere la squadra intatta senza cedere nessun big, ma le offerte potrebbero far vacillare la dirigenza rossonera.

Franck Kessie e un rinnovo che non arriva

Franck Kessie ha un contratto che lo lega al Milan fino al prossimo 30 giugno. Dal primo febbraio potrebbe firmare già un pre-contratto con qualunque altra squadra che non sia il Milan. I margini per far sì che il mediano ex Atalanta e Cesena rinnovi con il diavolo sono ridotti al lumicino, ma la speranza è l'ultima a morire. Tuttavia la richiesta che l'entourage del giocatore ha sempre avanzato alla dirigenza rossonera per sedersi ad un tavolo, è totalmente fuori portata dai paletti imposti dalla crisi post pandemica. Di conseguenza a meno di eventuali colpi di scena dell'ultima ora, Franck Kessie saluterà il Milan a zero a giugno.

Il Tottenham è pronto all'offensiva per lui

La squadra inglese del Tottenham sembra fare sul serio per Kessie. Inizialmente si parlava di lui in ottica giugno. Ciò che sorprende è però il fatto che Fabio Paratici lo vorrebbe portare subito a Londra pagando un indennizzo al Milan anziché prelevarlo a parametro zero solamente tra sei mesi. In tutto questo potrebbe esserci lo zampino di Antonio Conte che sin dal primo giorno che si è seduto sulla panchina degli spurs ha fatto il nome di Franck Kessie per la mediana del Tottenham. Il Milan si pensa che possa fare muro. Per i rossoneri sarebbe importante, infatti, trattenere il proprio mediano per tentare di vincere lo Scudetto. Scudetto che dalle parti di Milanello manca ormai da più di un decennio.