Nulla di grave per Kessie: domenica sarà a Milano

Franck Kessie potrebbe essere presente nel derby della madonnina. Il suo infortunio non preoccupa il Milan.

Redazione Il Milanista

La notizia del giorno è sicuramente quella che riguarda Franck Kessie. L'infortunio capitato al mediano rossonero non è infatti grave. Il centrocampista ex Atalanta e Cesena potrebbe essere a disposizione già nel derby contro i cugini nerazzurri.

Ecco cosa gli era successo nel match di Coppa d'Africa

Franck Kessie era impegnato in Coppa d'Africa con la sua Costa d'Avorio e aveva riportato un trauma costale nel match valido per i quarti di finale contro l'Egitto. Le sue condizioni avevano destato qualche allarme all'interno degli ambienti rossoneri. Si pensava ad uno stop che gli impedisse di essere a disposizione per il derby della madonnina. Così, invece, non sarà molto probabilmente.

Il responso degli esami effettuati da Franck Kessie

Il giocatore franco-ivoriano si era sottoposto ad una tac. Il Corriere della Sera, in edicola oggi, spiega come la Tac a cui si è sottoposto il centrocampista rossonero ha escluso ogni tipo di lesione. Franck Kessie è atteso a Milano a partire da domenica. L'obiettivo sarà cominciare quanto prima le cure del caso per poi esserci nel derby della madonnina in programma sabato 5 febbraio alle ore 18.

A fine stagione sarà addio tra il Milan e Kessie

Il Milan conta di recuperare Franck Kessie per il prossimo importante match di Serie A contro l'Inter. Il futuro del calciatore ivoriano sembra però segnato. E non per volere del Milan. Il centrocampista ha rifiutato qualsiasi proposta di rinnovo e il suo futuro sarà lontano da Milano. Su di lui c'è forte l'interesse del Barcellona. Nei giorni scorsi si era parlato di un sondaggio da parte della Juventus. E' di questa mattina, invece, la notizia di un interessamento anche da parte dell'Inter. Beppe Marotta vorrebbe ripetere il colpo Hakan Calhanoglu della scorsa stagione. I margini non sono molti, ma l'amministratore delegato dell'Inter vorrebbe comunque tentarci.

di Sergio Poli