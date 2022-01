A breve Conte incontrerà la dirigenza del Tottenham: il tecnico vuole Kessie subito

Il tecnico del Tottenham Antonio Conte incontrerà il d.s. del Tottenham Fabio Paratici per un summit. Obiettivo Kessie subito

La sessione invernale di calciomercato è cominciata ormai da qualche giorno. In casa Milan continua a tener banco il futuro di Franck Kessie . Il centrocampista franco-ivoriano del Milan ha il contratto in scadenza con la squadra rossonera il prossimo 30 giugno.

La trattativa che potrebbe portare Franck Kessie a rinnovare il proprio contratto con il Milan è ancora in alto mare. Troppa la differenza tra la domanda avanzata dal procuratore del centrocampista ex Atalanta e l'offerta della società di via Aldo Rossi. Ad ora il rinnovo di contratto sembra un'utopia. Molto più facile che le strade di Kessie e del Milan si separino a fine stagione.

La notizia neanche poi tanto nuova è che Antonio Conte avrebbe puntato Franck Kessie e lo vorrebbe come rinforzo per il centrocampo degli spurs. Secondo il London Evening Standard l'ex allenatore di Inter e Juventus avrebbe messo il mediano rossonero in cima alla sua lista per il mercato e sarebbe volenteroso di averlo a disposizione già a partire da gennaio. Difficile pensare ad un addio anticipato di Kessie che ora si trova in Coppa d'Africa e che il Milan difficilmente lascerebbe partire senza una valida alternativa già a partire da ora. Alternativa che non pare esserci.