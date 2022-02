Kessie sempre più lontano da Milano: Real alla finestra

Il futuro di Franck Kessie sembra essere sempre più lontano da Milanello. Il Real Madrid fa sul serio per lui

Redazione Il Milanista

Non è un segreto che a giugno Franck Kessie lascerà il Milan. Il mediano ivoriano ex Atalanta e Cesena non ha mai raggiunto un accordo con la società di via Aldo Rossi per il rinnovo di contratto e tra pochi mesi se ne andrà a parametro zero. Ad aspettarlo ci sono tanti top club, i quali farebbero carte false per poterlo avere.

Juventus e Inter sono interessate a lui

In Italia sono due le squadre che vorrebbero prendere Franck Kessie a parametro zero. Si tratta della Juventus e dell'Inter. L'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta vorrebbe ripetere il colpo fatto la scorsa estate con Hakan Calhanoglu quando si spostò da una sponda all'altra della città facendo infuriare i tifosi rossoneri. Il direttore sportivo della Juventus Cherubini sembra interessato proprio alla pari di Marotta a Franck Kessie. Nei giorni scorsi si vociferava addirittura di cifre per lo stipendio di Kessie in bianconero.

Il Real Madrid è uscito alla scoperta per Franck Kessie

Secondo As anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti sarebbe fortemente interessato a Franck Kessie. Il quotidiano spagnolo scrive come la dirigenza madrilena abbia già sondato il terreno con il procuratore del giocatore ivoriano. In Spagna il Real Madrid non è la prima squadra ad aver messo gli occhi su Kessie visto che nei giorni scorsi si parlava di un accordo tra Franck Kessie e il Barcellona in vista della prossima stagione. Quel che è sicuro è che Franck Kessie piace e non poco a tutte le big. Non si sa ancora dove sarà il suo futuro. O meglio, lontano da Milanello quasi certamente. Chi vorrà il mediano ivoriano dovrà tuttavia superare la folta concorrenza che si è venuta a creare. Inter e Juventus sono avvisate. Per Franck Kessie la strada non è pianeggiante ma tortuosa e piena di curve.

di Sergio Poli