Kessie, matrimonio anche con il Milan: le ultime sul rinnovo

Franck Kessie è appena convolato a nozze con la compagna Joelle. Il centrocampista del Milan, ha compiuto il grande passo in Costa d’Avorio. Tra gli invitati anche Gervinho e Bailly, connazionali del numero 79. Ora per lui sarebbe già tempo di un nuovo matrimonio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan si augura di celebrare il prima possibile il prolungamento del contratto di Kessie. Il forte centrocampista ha il contratto in scadenza nel 2022 e i vertici rossoneri non vogliono correre rischi. Un altro caso Donnarumma (o Calhanoglu), infatti, sarebbe difficile da digerire. La strada però in tal senso è già diversamente tracciata: i rapporti sono idilliaci e Franck vuole diventare il trascinatore del Milan.