Milan, nome nuovo per il centrocampo: si pensa ad Onana del Bordeaux

Tanti nomi circolano a Milanello per la prossima sessione di mercato. Un volto nuovo è quello di Jean Onana in forza al Bordeaux

Tanti nomi circolano a Milanello negli ultimi giorni. Massara e Maldini insieme al gruppo scouting sono a lavoro per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico rossonero. La società di Via Aldo Rossi sta analizzando moltissimi profili per il centrocampo. Quasi tutti provenienti dalla Ligue 1, la quale negli ultimi anni sta sfornando talenti pregiati. Diversi sono i nomi studiati da Massara, a partire dal suo pupillo Renato Sanches fino ad arrivare ad Ali Cho dell' Angers. Un nome a sorpresa che è uscito negli ultimi giorni è quello di Onana, protagonista assoluto in questo avvio di stagione con il Bordeaux. Jean è un mediano dotato di molta forza fisica, con un' altezza dirompente (189cm) e con un'ottima capacità di inserimento. A testimonianza di ciò sono i due goal trovati ed un' assist fornito ai compagni in sole 6 partite giocate.

Il Milan ha visto in Onana una valida alternativa per sostituire l'ormai partente Franck Kessie. L'ivoriano infatti non ha ancora trovato un'intesa economica con la società ,e se in questi giorni la trattativa non si dovesse sbloccare. il Milan potrebbe già affondare un colpo per sostituirlo. Il classe 2000' camerunense è arrivato al Bordeaux dal Lille la scorsa estate, in un'operazione che si aggirava intorno ai 2 milioni di euro. Gli osservatori rossoneri sono molto concentrati sulla crescita dei ragazzi di Petkovic, primo fra tutti Adli. Ma gli scout sono rimasti impressionati dalle qualità di Jean. La valutazione del centrocampista non è ancora nota, ed il contratto del calciatore andrà in scadenza con il Bordeaux nel giugno 2026.