Kessié giura amore eterno: così l’ivoriano ha deciso di restare al Milan

Franck Yannick Kessié, calciatore ivoriano, centrocampista del Milan e della nazionale ivoriana, ha giurato amore ai colori rossoneri.

Redazione Il Milanista

Direttamente da Tokyo il Milan "ritrova" il suo Presidente. E non sul campo dove ad ogni modo sta ben figurando con la sua Nazionale. Ma fuori, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Dopo una storia che stava per assumere i caratteri della telenovela, Kessie chiude infatti la porta in faccia a chi lo voleva lontano dal Milan o lusingato da faraoniche offerte estere. Il Presidente ha infatti deciso di restare al Milan. Magari a vita.

LE PAROLE DEL "PRESIDENTE" - Franck Kessie ha parlato chiarissimo circa la sua volontà per il futuro. A La Gazzetta dello Sport il centrocampista ha dichiarato: "Sono orgoglioso di aver scelto il Milan e non è mia intenzione andare via. Anzi, voglio restare per sempre". Kessie ha poi aggiunto: "Ora i Giochi, ma quando torno dalle Olimpiadi sistemo tutto. Voglio solo il Milan, Maldini e Massara conoscono il mio pensiero. Mi piace tanto quando gli ultrà cantano 'un Presidente, c'è solo un Presidente...'. Ecco, io voglio esserlo a vita. Almeno quella calcistica...".

LA PRIMA OFFERTA E IL DESIDERIO DI KESSIE - Il Milan e il procuratore del giocatore da settimane stanno studiando la formula adatta per l'accordo: un rinnovo breve fino al 2024 con l'aggiunta di un biennale per il momento e poi si deciderà il da farsi. Anche perché le sirene della Premier League si sentono suonare da tempo con il Liverpool in testa. Il Milan nei giorni scorsi aveva messo sul tavolo una ricca proposta da 5,5 milioni di euro netti a stagione con il contorno dei bonus. Un bell’aumento, considerando che la precedente proposta era di circa 4 milioni annui. I rossoneri sembrano dunque disposti ad aumentare ancora l’offerta fino a 6 milioni, quella che era indicata come la cifra richiesta dall’agente per il rinnovo di Kessie.