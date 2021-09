Kessie, dubbio amletico: prima giura fedeltà, ora chiede 10 milioni…

Le ultime novità sul possibile rinnovo di contratto in rossonero per Franck Kessie, centrocampista ivoriano classe 1996.

Redazione Il Milanista

Dopo aver corteggiato e alla fine strappato Donnarumma al Milan a costo zero, il club parigino è pronto a riprovarci con un altro pilastro della squadra rossonera: FranckKessie. Il contratto del calciatore classe 1996 scadrà il 30 giugno 2022. Il pericolo dunque di una possibile perdita del giocatore a parametrozero è alta. La dirigenza rossonera non vuole ripetere situazioni simil Gigio e Hakan. Maldini, Gazidis e Massara sono dunque in trattativa con gli agenti di Kessie per risolvere il prima possibile la questione. Ma non è semplice.

In particolare, scrive la rosea, il forte centrocampista ha detto no all’ultimo rialzo da 6,5 milioni fatto da Maldini e ormai si trincera dietro a una richiesta da 8 milioni netti più 2 di bonus. Troppi, decisamente troppi per il Milan. Cifra perfettamente alla portata, invece, del Psg, che sta guardando con estremo interesse all’ivoriano. L’ex atalantino ha sempre giurato fedeltà ai colori rossoneri e pure il suo manager, George Atangana, è sempre stato - a parole - leale al Milan.

Nel frattempo Franck è al lavoro a Milanello per recuperare definitivamente dal problema muscolare ed essere a disposizione di Pioli già dal match contro la Lazio del 12 settembre. Kessie ha sempre dimostrato grande attaccamento alla maglia, ma ormai i tifosi non riescono più a fidarsi di nessuno ed hanno paura di una nuova cessione che non porti introiti nelle casse del Milan. Il centrocampista ivoriano tra l'altro, mentre era impegnato alle Olimpiadi con la sua Nazionale, aveva chiarito in un'intervista a La Gazzetta dello Sport le sue intenzioni sulla questione rinnovo: "Voglio restare in rossonero, Maldini e Massara sanno quello che penso. Appena tornerò, sistemeremo tutto". Così però ancora non è stato. Qualcosa si è complicato. Qualcosa, forse, si è rotto.