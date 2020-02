MILANO – Come purtroppo spesso solitamente accade, in quella che è stata comunque una festa del calcio, è giunto un fattore negativo. Ululati razzisti infatti, sono giunti da parte di alcuni tifosi della Curva Nord dell’Inter verso Franck Kessie durante il derby di Milano al 15′ della ripresa in occasione di un fallo ai danni di Barella da parte del centrocampista del Milan che gli è costato l’ammonizione.