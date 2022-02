Sport – A giugno Kessié sarà del Barcellona: 9 milioni all’anno per lui

Il quotidiano spagnolo Sport è sicuro sul futuro di Franck Kessié: l'ivoriano passerà in estate a parametro zero al Barcellona

Redazione Il Milanista

Il futuro di Franck Kessié è sempre più lontano da Milano. Il contratto dell'ivoriano è in scadenza e, visto le sue altissime richieste di ingaggio (circa 9 milioni di euro a stagione) non verrà rinnovato dal club di via Aldo Rossi. Nei mesi passati la dirigenza di via Aldo Rossi era arrivata ad offrire circa 5-6 milioni di euro a stagione, quasi il doppio di quanto il centrocampista guadagna ora.

Secondo quanto riferito dal quotidiano iberico Sport il futuro dell'ivoriano sembrerebbe essere al Barcellona. Il club catalano infatti sarebbe a un passo dal trovare l'accordo economico con l'entourage dell'ex Atalanta per la prossima stagione. Un (altro) addio a parametro zero per il Milan, dopo quelli estivi di Hakan Calhanoglu e Gigio Donnarumma: "Hanno avvicinato le loro posizioni in termini economici, quindi il suo arrivo al Camp Nou è sempre più vicino – riporta il quotidiano iberico – L‘ivoriano metterà fine al suo periodo in Serie A, firmando con la sua nuova squadra senza costi di trasferimento".

Sempre per Sport il Barcellona avrebbe battuto la concorrenza dei club inglesi come Arsenal, Tottenham ed Everton e i francesi del PSG perché il classe '96 vuole giocare al Camp Nou. Kessié, nelle ultime cinque stagioni passate a San Siro, ha giocato sempre almeno 30 partite e nella scorsa stagione, ha segnato anche 13 gol. In stagione l'ex Cesena e Atalanta ha giocato ben 26 partite mettendo a referto ben 6 gol. Xavi, neo allenatore del Barcellona, non vede l'ora di avere Franck Kessié.

La speranza dei blaugrana è quella di avere un Kessié diverso da quello visto (e non ammirato) in questi mesi.

Il Milan in estate cercherà un nuovo centrocampista e il profilo individuato da Maldini e Massara sembra essere quello di Renato Sanches del Lille, club con cui il duo mercato sta trattando anche l'arrivo di Sven Botman.